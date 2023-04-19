Верховный суд разъяснил вопросы финансирования банкротства

Верховный суд РФ (ВС) объяснил, кто должен финансировать незавершенное банкротство. Арбитражный управляющий (АУ) Денис Тихмянов вел процедуру банкротства ООО «Илиос», но после признания компании несостоятельной производство по делу было прекращено по просьбе налоговиков. После этого АУ потребовал взыскать с калининградской налоговой инспекции, которая инициировала банкротное дело, вознаграждение за свою работу и понесенные им расходы.

Арбитражный суд Калининградской области в апреле 2022 года взыскал с налоговиков 561,9 тыс. руб. за три года и шесть месяцев работы управляющего. Однако апелляция и кассация отменили принятое решение, объяснив, что расходы по делу не взыскивают с заявителя по делу о банкротстве, если у самого должника есть средства, а у банкрота числилась дебиторская задолженность на 1,52 млрд руб.

Господин Тихмянов обратился в ВС, заявив, что сама ФНС оценивала эту «дебиторку» как бесперспективную, кроме того, ее ликвидность уже изучали суды. При этом суды не учли, что компания признана банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника. Дело передали в экономколлегию ВС, которая отменила решения апелляции и кассации.

ВС объяснил, что при недостаточности имущества у должника управляющий «вправе обратиться с требованием о компенсации расходов к заявителю по делу о банкротстве». Причем достаточно лишь привести доводы о «наличии разумных оснований полагать, что имеющегося у должника имущества недостаточно для эффективного и оперативного осуществления выплаты». Более того, само по себе прекращение производства по банкротному делу «уже является достаточным основанием для взыскания расходов» с инициатора, решила экономколлегия.

К тому же налоговики, выступившие инициатором прекращения банкротства, сами указывали, что в отношении дебиторов тоже возбуждены дела о несостоятельности, что говорит о невозможности взыскания дебиторской задолженности, подчеркнул ВС, отметив, что другого имущества у компании нет. В итоге коллегия согласилась взыскать в пользу АУ с налоговиков 501,9 тыс. руб. (вознаграждение за ведение дела и расходы), отказав только в выплате ему 60 тыс. руб. процентов за счет инспекции.

Екатерина Волкова