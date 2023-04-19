Самозанятых отправили на картошку

Минсельхоз Краснодарского края впервые определил меры поддержки для самозанятых при производстве картофеля и овощей в открытом грунте. Они могут получить субсидию в размере 10 руб. и 14,07 руб. за кг продукции соответственно. В ведомстве отмечают, что эти меры стимулируют производство. Эксперты отмечают, что спрос на такую продукцию в Краснодарском крае растет, а принятые ставки субсидий достаточно высоки.



Эксперты отмечают, что спрос на такую продукцию на Кубани растет, а принятые ставки субсидий достаточно высоки

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края установило ставки субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на выращивание картофеля и овощей открытого грунта. За каждый килограмм выращенного картофеля можно вернуть 10 руб., за килограмм овощей — 14 руб. 07 коп. Соответствующий приказ опубликован на сайте администрации края.

«Это новая мера государственной поддержки. Субсидии самозанятым на производство овощей и картофеля предоставляются в рамках стимулирования увеличения производства этих культур»,— пояснили в пресс-службе ведомства.

Для получения субсидий самозанятые должны заключить соглашение с минсельхозом края. В качестве подтверждения понесенных производственных затрат определены такие документы, как товарные накладные и чеки, документы, подтверждающие поставку материалов, платежные документы.

В феврале этого года аналогичные субсидии были утверждены для малого и среднего бизнеса. Производители овощей в открытом грунте могут вернуть 20 417 руб. с 1 га при проведении агротехнологических работ. Производители картофеля — 9011 руб. Также утверждены субсидии на закупку элитных и оригинальных семян и на само производство этой продукции.

В прошлом году правительство РФ расширило меры поддержки производителей картофеля и других овощей в рамках нового федерального проекта «Развитие овощеводства и картофелеводства». Он стартовал с 1 января 2023 года.

По данным Краснодарстата, в 2022 году урожай картофеля в Краснодарском крае составил 457,5 тыс. т., что на 19,6% больше показателей позапрошлого года. Урожай овощей открытого и закрытого грунта — 822 тыс. т. (+ 2%).

По данным статистической организации на 10 апреля, средняя цена на картофель в Краснодарском крае составила 38,41 руб. Руководитель кубанского отделения Ассоциации фермерских хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР) Александр Шипулин считает, что ставка в 10 руб., субсидируемая из бюджета достаточно привлекательна. «25% от сегодняшней цены реализации картофеля это очень значимая поддержка для самозанятых. Абсолютно любое субсидирование имеет положительное влияние на развитие сельхозпроизводства, этот случай не исключение»,— отметил он.

Он также сообщил, что спрос на картофель и овощи в крае высокий и будет расти. «Кубань производит сельхозпродукцию не только для своих жителей, но и для отдыхающих, а их в сезон очень много. Торговля и предприятия общественного питания курортов, придорожные ярмарки, ярмарки выходного дня положительно влияют на спрос»,— рассказал Александр Шипулин.

Однако производители картофеля далеко не из всех районов края смогут воспользоваться субсидией. Традиционно картофель выращивают на продажу в Калининском, Тимашевском, Красноармейском, Славянском, Отрадненском, Лабинском, Мостовском районах и в Анапе. «Другие районы в меньшей степени занимаются производством картофеля, так как это специфическая культура, которая требует полива или естественной влажности почвы. Например, в Северной степной зоне, выращивают эту культуру в основном для себя и лишь немногие хозяйства на реализацию»,— рассказал руководитель кубанского отделения АККОР.

Андрей Ульченко

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