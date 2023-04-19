Сотрудница почты в Пензе подозревается в присвоении 650 тысяч рублей

Работница пензенского управления АО «Почта России» подозревается в присвоении свыше 650 тысяч рублей. Дело по статье о присвоении (ч. 3 ст. 160 УК РФ) завели в УФСБ по Пензенской области, сообщает пресс-служба органа.

Сотрудники службы установили, что в период с марта по июль 2022 года ныне 46-летняя женщина, будучи должностным и материально ответственным лицом, похитила из кассы одного из региональных почтовых отделений 657 тыс. руб.

Сейчас следственный отдел пензенского управления ФСБ выясняет, имели ли место другие случаи совершения противоправных действий сотрудницей почты.

Дарья Васенина