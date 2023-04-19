Силовики заинтересовались строительством пермского крематория

Вчера сотрудники УФСБ по Пермскому краю провели мероприятия в структурах администрации города. По данным телеграмм-канала «КомиссарЪ», обыски якобы прошли у первого вице-мэра Эдуарда Хайруллина и в МКУ «Пермблагоустройство» и касались проекта по строительству крематория.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Собеседники «Ъ-Прикамье» утверждают, что оперативники провели не обыск, а выемку документов и только в МКУ. При этом они подтвердили, что силовиков интересовали документы, касающиеся строительства крематория, отметив, что уголовного дела, связанного с этим проектом, пока не возбуждено.

В пресс-службе мэрии Перми пока не прокомментировали данные об оперативных мероприятиях.

Строительство крематория на Восточном кладбище началось в 2013 году, однако так и не было завершено. Руководство города принимало противоположные решения о достройке ритуального комплекса: в разное время рассматривались предложения завершить проект за счет бюджетных средств либо за счет инвестора.

Сегодня начальник департамента дорог и благоустройства администрации Перми Дмитрий Мясоедов сообщил, что контракт на достройку объекта заключен с пермским ООО «РусРазвитие». Он уточнил, что документ был подписан 13 апреля. Контракт предусматривает выполнение первого этапа строительно-монтажных работ. Согласно графику, подрядчик должен завершить их к 31 января 2024 года.