Hyundai раскрыла дизайн обновленного Elantra N

Компания Hyundai раскрыла дизайн обновленного «заряженного» седана Elantra N.

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Рестайлинговая модель получила новый аэродинамический обвес с красными акцентами, спортивные колесные диски и новую выхлопную систему. Интерьер седана пока не раскрыт как не раскрыты и технические характеристики обновленной Elantra N.

Ожидается, что помимо декора кузова и салона новинка получит ряд технических доработок. N-версии моделей Hyundai имеют более мощный мотор, перенастроенную подвеску и ряд других изменений.

Премьера рестайлингового Hyundai Elantra N состоится в 2023 году. Напомним, в настоящее время в линейке «заряженных» моделей марки хэтчбеки i20 N, i30 N, Veloster N, кроссовер Kona N и седан Elantra N.

Максим Вершинин

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