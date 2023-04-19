В Адыгее из аварийного жилья переселят более 2,2 тысяч человек

В Адыгее запланировано переселить более 2,2 тыс. человек из аварийного жилья общей площадью 36,4 тыс. кв. м. Об этом сообщает «Фонд развития территорий» в Telegram-канале.

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«В реализации новой программы, которая стартует в этом году, примут участие город Майкоп, а также Тахтамукайский, Гиагинский, Теучежский и Шовгеновский районы»,— говорится в сообщении.

В рамках первого этапа новой программы, рассчитанного на 2023–2024 годы, планируется расселить порядка 9 тыс. кв. м аварийного жилья, в котором проживает около 500 человек.

С 2019 года в регионе по нацпроекту «Жилье и городская среда» переселены 456 человек из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.

В Республике Адыгея ведется разработка новой программы переселения граждан из аварийного жилья. В соответствии с ней в регионах страны предусмотрено расселение домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.

Тат Гаспарян

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