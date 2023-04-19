В Свердловской области опрессовки теплосетей начнутся с 16 мая

В Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме (Свердловская область) подготовка к отопительному сезону начнется с 16 мая и пройдет в четыре этапа, сообщили в региональной пресс-службе компании «Т Плюс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Первый этап испытаний тепловых сетей пройдет с 16 по 19 мая, второй — с 6 по 9 июня, третий — с 18 по 21 июля, четвертый — с 8 по 11 августа. Горячее водоснабжение будет подаваться без изменений. Ремонт водоподготовок теплоисточников пройдет на среднеуральской ГРЭС с 17 по 30 августа, а на ново-свердловской ТЭЦ — с 2 по 16 августа.

Напомним, отключение отопления в домах Екатеринбурга планируется не раньше середины мая.

Полина Хабарова

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