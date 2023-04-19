В Петербурге задержали гражданина Германии по подозрению в незаконном пересечении границы

В Выборгском районе Санкт-Петербурга правоохранители задержали гражданина Германии. Он незаконно пешком пересек границу с Финляндией, утверждают 19 апреля в пресс-службе пограничного управления ФСБ.

В ведомстве рассказали, что 18 апреля было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении государственной границы, затем мужчину поместили в СИЗО Выборга. Также у него изъяли банковские карты, купюру в 50 евро, чеки, маникюрные ножницы и фото неизвестной девушки.

С начала 2022 года это седьмой случай незаконного пересечения границы России иностранцем. При этом пять человек попали в страну через Финляндию, а двое — из Эстонии.

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