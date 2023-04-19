Донские таможенники выявили нарушения валютного законодательства на 78 млн рублей

Два факта нарушения валютного законодательства выявила Ростовская таможня в апреле, сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, по информации пресс-службы, таможенники установили, что донская фирма не обеспечила репатриацию денежных средств в размере более 54 млн руб. В сентябре 2018 года фирма заключила контракт на поставку ячменя для компании из Швейцарии. Фирма вывезла товар стоимостью более $1,2 млн. В марте 2022 года срок исполнения обязательств по контракту истек. Поставщик недополучил от контрагента более $ 568 тыс (более 54 млн руб), однако никаких действий по взысканию денежных средств не предпринял.

Еще одна донская компания не обеспечила репатриацию более 24 млн рублей за уголь, поставленный в рамках контракта с фирмой из Соединенного Королевства.

По выявленным фактам таможней возбуждено два дела об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ и 2 дела об административных правонарушениях по ч. 4.3 ст. 15.25 КоАП РФ.

Сергей Иванов