Россельхознадзор не пропустил в Россию крупную партию овечьих шкур из Австралии

Движение партии овечьих шкур в количестве 60 паллет (11280 штук) весом 53910 кг приостановлено в морском пункте пропуска «Новороссийск». Об этом сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

По информации пресс-службы, груз следовал из Австралии в адрес грузополучателя из Ставропольского края. Инспекторы управления в ходе контроля установили, что заявленные в актах перегруза номера пломб не соответствуют фактически навешенным на контейнерах, а в акте перегруза обнаружили исправления рукописным текстом. Другие документы, подтверждающие вскрытие и перегруз товара в контейнеры с последующим опломбированием фактическими пломбами, инспекторам не были предоставлены.

На основании законодательства Евразийского экономического союза в области ветеринарии было принято решение о возврате груза в страну отправления.

Сергей Иванов