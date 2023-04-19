Экс-чиновника задержали в Пензенской области за мошенничество с землей

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) восьмилетней давности. Подробности сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Сотрудники службы установили, что в 2014 году, являясь должностным лицом, используя служебное положение и поддельные документы, ныне 48летний чиновник получил право на принадлежавшие четыре земельных участка. Ущерб оценили в 1,34 млн руб.

«Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого», — говорится в сообщении.

Дарья Васенина