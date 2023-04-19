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Отопительный сезон в Дзержинске завершат 24 апреля

В Дзержинске с 24 апреля завершится отопительный сезон, сообщили в пресс-службе мэрии. Решение принято, потому что на улице тепло – в течение пяти дней подряд средняя температура воздуха была выше +8°C.

Со следующей недели Дзержинская ТЭЦ перейдет на летний режим работы, специалисты приступят к профилактическим и ремонтным работам.

В 2022 году в Дзержинске отопительный сезон завершился 5 мая, но из-за резкого похолодания с 12 мая подачу тепла возобновляли в детских садах и школах.

В Нижнем Новгороде пока не принято решение о завершении отопительного сезона, но с начала апреля подачу тепла снизили до минимума.

Анастасия Еремина

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