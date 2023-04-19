Съезд с КАД на Парашютную улицу полностью перекроют для движения на 22 апреля

Съезд с КАД на Парашютную улицу в Приморском районе Санкт-Петербурга полностью перекроют на несколько часов ночью 22 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В связи с производством работ по демонтажу теплового укрытия после бетонирования плиты проезжей части, выполняемого в рамках строительства путепровода над проезжей частью КАД, будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД на Парашютную улицу»,— говорится в сообщении.

Съезд будет недоступен для водителей с 1:00 до 5:00. Информация о перекрытии будет также выведена на дорожные табло и знаки переменной информации. Работы будет выполнять АО «АБЗ-Дорстрой».

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