На ремонт подъезда к Лыскову выделено 65,5 млн рублей

Объявлен конкурс по выбору подрядчика на ремонт подъездной дороги к городу Лыскову от трассы М-7 «Волга». Начальная (максимальная) стоимость работ составила 65,5 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Заказчиком выступило Главное региональное управление автодорог (ГУАД). По контракту компания-победитель должна приступить к работе в мае 2024 года. До конца июня следующего года на участке протяженностью 3,6 км подрядчику предстоит обновить покрытие, укрепить обочины и нанести разметку.

Подача заявок открыта до 18 мая, победителя выберут 19 мая.

Елена Ковалева