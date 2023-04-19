В Мамадышском районе простились с погибшим на Украине добровольцем

В Татарстане в Мамадышском районе похоронили добровольца Мансура Рахимова, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом пишет газета «Нократ» (входит в госхолдинг «Татмедиа»).

Погибший окончил в Нижнекамске колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н. В. Лемаева. Работал крановщиком в строительной организации. Позже он отправился добровольцем на спецоперацию.

Мансур Рахимов погиб в ходе боев за Артемовск в начале января. Но его тело долго не могли вывести с места. Кроме того, долго проводился процесс идентификации по ДНК. Он был похоронен в селе Верхняя Ошма.

"Ъ-Казань"