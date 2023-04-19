Бастрыкин временно отстранил от должности начальника саратовского главка СКР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении руководителя СУ СКР по Саратовской области Анатолия Говорунова и отстранить его от исполнения обязанностей на время ее проведения. Глава СКР не удовлетворен работой Анатолия Говорунова по расследованию уголовного дела о выделении многодетным семьям региона земельных участков без инфраструктуры. Исполняющим обязанности руководителя СУ СКР по Саратовской области назначен первый заместитель руководителя регионального управления ведомства Олег Мерзин, сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Говорунов

Фото: СК РФ Анатолий Говорунов

Фото: СК РФ

Служебные проверки также назначены в отношении сотрудников, в чьем производстве находится данное уголовное дело.

В СКР уточнили, что уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) заведено из-за жалоб многодетных семей Энгельсского муниципального района, которым выделили необустроенные земельные участки. Заявители в режиме видеоконференцсвязи в ходе приема граждан пожаловались Александру Бастрыкину, что проблема до сих пор не решена, а причастные к преступлению лица до сих не привлечены к ответственности, передает пресс-служба.

Глава СКР поручил господину Мерзину, в частности, в кратчайшие сроки предоставить план дальнейшей работы по расследованию дела и создать следственно-оперативную группу из опытных сотрудников.

Кроме того, еще одна группа заявителей из Саратовской области пожаловалась Александру Бастрыкину на то, что перспектива их переселения из аварийного жилья отложена на неопределенный срок. Следователи регионального СКР расследуют по этому факту уголовное дело о халатности, но к ответственности до сих пор никто не привлечен, сообщили заявители.

Председатель ведомства остался недоволен ходом расследования данного уголовного дела и поручил оперативно представить план дальнейшей работы и доклад, а также пересмотреть состав следственно-оперативной группы.

Эрдни Кагалтынов