В ХМАО при пожаре в детском центре пострадали два человека

В Сургуте (ХМАО-Югра) во время пожара в центре детского творчества Smart Kids пострадали две женщины, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента массовых коммуникаций и аналитики администрации города.

«19 апреля в 14:34 в частном центре детского творчества Smart kids на улице Быстринская, 22/1 произошло возгорание. Пострадали две женщины. Они госпитализированы, угрозы жизни нет»,— приводит ТАСС слова из сообщения.

По предварительным данным, возгорание произошло в тамбуре центра, расположенном на первом этаже здания. Во время происшествия детей в помещении не было. В настоящий момент пожар ликвидирован. О причине возгорания не сообщается.

Полина Хабарова

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