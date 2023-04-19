В университете Удмуртии сократились стипендии студентов из-за увеличения числа отличников и ударников

Причиной сокращения стипендий у студентов Удмуртского государственного университета стало увеличение контингента обучающихся, успешно сдавших зимнюю экзаменационную сессию в сравнении с показателем прошлого учебного года. Об этом рассказала проректор УдГУ по молодежной политике и социальному развитию вуза Алла Колзина, пишет Izhlife.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Отмечается, что изменение размера стипендии не стало нарушением закона, поскольку минимальные суммы академической и социальной стипендий составляют 1 484 и 2 227 руб. соответственно. В марте же отличники УдГУ получили академическую стипендию в размере 3 750 руб., ударники — 3 750, соцстипендии сократилась до 4 500 руб.

По словам госпожи Колзиной, все институты вуза заранее получили информационное письмо о причинах изменения размера стипендий и должны были предупредить студентов. Позже для учащихся была проведена специальная встреча на эту тему. Следующее изменение размера стипендий может произойти после летней сессии и будет зависеть от количества студентов, которые успешно с ней справятся, а также от новых рекомендаций от министерства науки и высшего образования России.