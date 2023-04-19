В УВД по ЦАО Москвы проходят массовые проверки из-за утечки данных силовиков

ФСБ и Главное управление собственной безопасности МВД проводят массовые проверки в Управлении внутренних дел по Центральному административному округу Москвы после утечки данных российских силовиков по запросам граждан Украины, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Собеседник агентства заявил, что полицейские за денежное вознаграждение выясняли личные данные сотрудников правоохранительных органов и сообщали их заказчикам, среди которых были и украинские граждане.

Telegram-канал Baza со ссылкой на несколько источников сообщает, что проверки в УВД по ЦАО идут уже несколько недель. Как утверждают собеседники издания, в правоохранительных органах уже начались задержания из-за утечки. В частности, троих сотрудников якобы задержали «в отделении по Таганскому району», еще нескольких — в ОВД по Арбату.

Эрдни Кагалтынов