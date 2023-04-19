Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В УВД по ЦАО Москвы проходят массовые проверки из-за утечки данных силовиков

ФСБ и Главное управление собственной безопасности МВД проводят массовые проверки в Управлении внутренних дел по Центральному административному округу Москвы после утечки данных российских силовиков по запросам граждан Украины, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Собеседник агентства заявил, что полицейские за денежное вознаграждение выясняли личные данные сотрудников правоохранительных органов и сообщали их заказчикам, среди которых были и украинские граждане.

Telegram-канал Baza со ссылкой на несколько источников сообщает, что проверки в УВД по ЦАО идут уже несколько недель. Как утверждают собеседники издания, в правоохранительных органах уже начались задержания из-за утечки. В частности, троих сотрудников якобы задержали «в отделении по Таганскому району», еще нескольких — в ОВД по Арбату.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...