26-летняя водитель Mercedes врезалась в световую опору на улице Карла Маркса в Ижевске

Сегодня, 19 апреля, около 13:00 на перекрестке улиц Карла Маркса и Шумайлова в столице Удмуртии произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, столкнулись автомобиль BMW, за рулем которого находилась 49-летняя женщина, и Mercedes-Benz под управлением 26-летней девушки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

После столкновения Mercedes врезался в световую опору.

По предварительной информации, водитель Мercedes совершала обгон на нерегулируемом пешеходном переходе. В настоящее время по факту аварии проводится расследование.