В полиции Кубани объяснили, за что и у кого могут конфисковать автомобиль в 2023 году

Жителям Краснодарского края объяснили, почему машину могут конфисковать в пользу государства. Об этом сообщает «АиФ Кубань» со ссылкой на руководителя отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю Ирины Заватской,

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В 2022 году в 104.1 УК РФ внесли изменения согласно ФЗ №258 от 14.07.2022 года. В новом подпункте «д» предусмотрена конфискация машины обвиняемого по статье 264 «Повторное управление транспортным средством лицом, подвергнутым наказанию за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения».

По словам Ирины Заватской, если гражданин, лишенный водительских прав, с неистекшим сроком административного наказания снова сел за руль в состоянии опьянения, он попадает под действие ч. 1 ст. 264 (прим.1).

По решению суда его транспортное средство может конфисковаться в пользу государства.

Екатерина Мухамедова

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