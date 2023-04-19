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Минниханов: Казанский авиазавод намерен производить по десять самолетов Ту-214 ежегодно

Казанский авиазавод намерен производить по десять самолетов Ту-214 ежегодно с возможным ростом выпуска до 20 самолетов. Об этом заявил глава Татарстана Рустам Минниханов, передает «Интeрфакс».

По его словам, сейчас идет процесс расширения производства с учетом планируемых объемов. «Это, в том числе, обновление станочного парка, приобретение нового высокопроизводительного оборудования, изготовление и монтаж дублеров стапельно-сборочной оснастки, увеличение пропускной способности линии окончательной сборки, дооснащение летно-испытательной станции»,— уточнил господин Минниханов.

"Ъ-Казань"

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