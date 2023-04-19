Неизвестные прикрепили муляж взрывного устройства на детской площадке в Буграх

Коробка с проводами, прикрепленная к детской площадке в районе дома 11 по Школьной улице в поселке Бугры Ленинградской области, оказалась муляжом, не представляющим опасности, сообщила пресс-служба Росгвардии по СЗФО. О подозрительном предмете сообщили в полицию местные жители днем 19 апреля.

Сейчас правоохранительные органы выясняют происхождение муляжа и устанавливают лиц, установивших его.

Муляж заметили местные жители около полудня. Он был прикреплен к стойке забора. На место сразу выехали специальные службы.

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