Площадь пожара на складе в Дзержинске выросла до 4,5 тысячи кв. м.

Для тушения пожара на складе компании «Астат» в промзоне Дзержинска приготовлены поезд и вертолет Ми-8, сообщил мэр города Иван Носков. Площадь горения составляет 4,5 тыс. кв. м, пожару присвоена повышенная сложность.

Огонь тушат 80 сотрудников МЧС и 27 единиц техники. СМИ сообщали о пострадавшем пожарном, но в МЧС не подтвердили эту информацию.

«Пожар быстро не потушат. Поручил дзержинскому водоканалу отправить на место происшествия водовозы, комбинату питания обеспечить всех участников тушения сухими пайками. Это не первый серьезный пожар за последние дни. Сильно расслабились за зиму, забыли о правилах пожарной безопасности»,— написал мэр Иван Носков.

Это третий пожар на промышленных объектах Дзержинска за последнюю неделю: 12 апреля горел склад, 13 апреля — автомобиль и две цистерны.

Анастасия Еремина