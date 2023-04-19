Двое полицейских задержаны в Кстове по подозрению в получении взятки

Врио начальника и оперативник отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции кстовского ОВД были задержаны по подозрению в получении взятки. Как сообщили в региональном следственном управлении СК, 18 апреля на улице в Кстове подозреваемые получили от мужчины 150 тыс. руб. за то, чтобы не привлекать его к ответственности за незаконное предпринимательство. Также ему было обещано общее покровительство.

Полицейских задержали сотрудники управления собственной безопасности МВД и областного УФСБ. Возбуждено уголовное дело по. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц).

Владимир Зубарев