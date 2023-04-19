На Узельгинском руднике в Челябинской области произошел пожар

В Челябинской области произошел пожар на Узельгинском руднике АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» (Башкортостан, входит в УГМК). Из шахты эвакуировано 347 рабочих, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Днем 19 апреля поступило сообщение о возгорании фронтального погрузчика в шахте на отметке -520 м на территории Узельгинского рудника в 4 км от поселка Межозерный Верхнеуральского района»,– сообщили в МЧС. Самостоятельно из шахты эвакуировались 346 рабочих. Еще одного человека обнаружили спасатели в стволе, где горел погрузчик. Он, как и другие, не пострадал. Пожар тушат 10 горноспасателей с помощью двух единиц техники.

В Учалинском ГОКе подтвердили факт возгорания. «К ликвидации возгорания привлечены силы военизированной горноспасательной части. Работники, занятые на работах на этом горизонте, выведены на поверхность. Пострадавших нет»,– прокомментировали в пресс-службе ГОКа.

Рудник «Узельгинский» является частью АО «Учалинский ГОК». Здесь добывают медно-цинковые колчеданные руды.