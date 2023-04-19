Клубный формат повышает цены

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как изменилась стоимость клубных домов в различных сегментах жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Цены на столичные новостройки клубного формата за пять лет существенно подросли. Дома, предполагающие малое количество соседей и приватный образ жизни, стали дороже почти на 65%, посчитали специалисты компаний KR Properties и «Метриум». В 2018 году в среднем квадратный метр такого жилья девелоперы предлагали за 960 тыс. руб., а в этом — уже за 1,57 млн руб.

Одни из наиболее дорогостоящих квартир и апартаментов представлены в реализации в клубных домах элит-класса: средневзвешенная стоимость здесь может достигать отметки в 1,8 млн руб. за метр.

Основная доля лотов такого формата экспонируется в классах «элит» и «делюкс» рынка первичной недвижимости. В этих объектах квадратный метр подрос в цене за пять лет в среднем почти на 65%. По данным брокеров, в премиальных клубных домах жилой метр теперь может обойтись более чем на 70% дороже, чем в 2018 году. В бизнес-классе — на 39%.

Эксперты отмечают, что клубные дома в каждом из классов рынка существенно дороже, чем остальные варианты. Так, в элитных лотах цены выше на 12%, чем в других новых проектах аналогичного класса.

В сегменте премиальной недвижимости разница в цене между клубным и обычным форматом достигает 73%. Вероятно, столь значительная разница может быть обусловлена малым объемом экспозиции клубных объектов и высокими ценниками на свободные лоты в оставшихся проектах. В классе «бизнес» предложение в клубном доме примерно на 10% дороже.