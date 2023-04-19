Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о флагманской новинке Phantom V Fold.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tecno Фото: Tecno

Бренд Tecno представил на российском рынке свой первый складной смартфон Phantom V Fold. Фактически потребительский выбор в рамках форм-фактора расширился. Но если говорить об официальных поставках без учета складских запасов, то это внезапно единственный на отечественном пространстве складной аппарат по типу книжечки.

Мне удалось познакомиться с новинкой, и первые впечатления довольно приятные. Создатели здорово поработали над эргономикой устройства. Дисплеи Phantom V Fold по-флагмански большие: диагональ внешнего — 6,4 дюймов, раскладной экран уже достигает отметки в 7,9 дюймов. При этом как в сложенном, так и в разложенном виде смартфон все еще комфортно держать, и гаджет можно разложить одной рукой. При этом случайное открытие предотвращают магниты.

Покрытие задней стенки корпуса, имитирующее некие волокна, как любое дизайнерское решение можно считать вкусовщиной, но это заметно выделяет модели Tecno. А для флагманского аппарата, по сути, демонстрирующего технологическую мощь компании, важно быть заметным. Чего не скажешь про вертикальную складку гибкого дисплея: визуально и тактильно ее еле ощущаешь. Отличная инженерная работа создателей Phantom V Fold.

Надежность своего шарнирного механизма, который, к слову, сводит зазор между частями большого дисплея в сложенном состоянии почти к нулю, в Tecno оценили в конкретных цифрах. Вендор гарантирует 200 тыс. раскладываний. Для более впечатляющего эффекта этот показатель конвертировали в 10 лет работы.

Защиту гибкому дисплею обеспечивает гибкое же стекло Schott UTG, ресурс которого еще больше — 300 тыс. Внешний экран Phantom V Fold оберегает Corning Gorilla Glass Victus.

Производитель не пожалел комплектующих и снабдил новинку процессором от MediaTek — Dimensity 9000+, единственным для российского рынка пакетом из оперативной памяти и хранилища 12 ГБ + 512 ГБ, аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, и пятью камерами. Характеристики дисплеев тоже на высоте. Все это работает под Android c фирменной оболочкой HiOS 13 Fold. Как именно, буду разбираться в ходе тестирования модели.