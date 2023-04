На Ural Music Night выступят более 140 музыкальных групп

На музыкальном фестивале Ural Music Night 23 июня в Екатеринбурге («Уральская ночь музыки») выступит более 140 музыкальных групп, информация опубликована на странице фестиваля в социальной сети «ВКонтакте». Список музыкантов будет пополняться до 16 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На фестивале рок исполнят Secrets of the Third Planet, «Второй этаж поражает», «Уколь», «Маша Мария»; Металл — Shotgun King, Bombshell Boys, Okapi Busdriver; Поп — «Катя Рикеда», «Макодзеба», Shoo; Хип-Хоп — Michael South, Lewel, Tmnv; Электроника — «Запад-81», Mivari, Surmachina; DJ — Noivo&Flix, «Бром», Broosnica; Джаз — «Флора», Paraskeva, Ba-doo Child; Фолк — «Неизвестный Композитор», «Казарага», Drinking Pumpkins; Классику — «Екатерининский оркестр», InterText Ensemble, Sax_Cello и другие.

Ural Music Night — международный музыкальный фестиваль, придуманный Евгением Горенбургом. С 2015 года он традиционно проходит в Екатеринбурге в конце июня. В нем задействованы десятки концертных площадок, на которых выступают сотни музыкантов разных стилей и направлений. В 2022 году на 100 сценах в Екатеринбурге выступили почти 3 тыс. музыкантов, мероприятие впервые посетили больше 300 тыс. гостей.

Полина Хабарова

