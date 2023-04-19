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Нижегородское минимущества будет полностью предоставлять земельные участки

Функции по предоставлению земельных участков перейдут от правительства Нижегородской области к министерству земельных и имущественных отношений. Внести такую поправку в региональное законодательство предложил губернатор для ускорения процедуры предоставления площадок инвесторам. 27 апреля ее примет областное заксобрание.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Предполагается, что региональное министерство, которое проводит заседания Совета по земельным и имущественным отношениям и непосредственно работает с инвесторами, будет быстрее проводить все бюрократические согласовательные процедуры – от принятия решения по предоставлению земли до издания итогового акта. Речь идет о предоставлении земельных участков без торгов, либо по итогам аукционов на право аренды, перевода земли из одной категории в другую, а также изъятии участков для госнужд при установлении публичных сервитутов. На сколько дней эта централизация функций позволит сократить время работы с инвесторами, в правительстве пока затрудняются спрогнозировать. Начальник государственно-правового департамента Леонид Литвиненко предположил, что сроки предоставления земли должны сократиться вдвое.

Иван Сергеев

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