Суд утвердил решение Челябинского УФАС о сговоре поставщиков металлопродукции

Арбитражный суд Челябинской области оставил в силе решение областного управления ФАС о признании участниками картельного сговора на торгах пяти поставщиков металлопродукции. Это зарегистрированные в Челябинске, Миассе и Копейске компании «ОТС-51», «Стройпром», «ОПТТОРГ», ООО «Стройресурс» и «Инструмент-Трейд». Об этом сообщают в антимонопольном ведомстве региона.

Как установило УФАС, в 2018–2021 годах организации совместно участвовали в 54 торгах с общей начальной ценой контрактов 290 млн руб. При этом у компаний совпадали IP-адреса при совместном участии в закупках, а также при сдаче бухгалтерской отчетности. Были выявлены факты проведения возмездных займов между организациями, нахождение нескольких из них по одному адресу. Представители компаний владели общей документацией, а также наделяли друг друга полномочиями на предоставление документов и получение электронной цифровой подписи. По итогам торгов с участниками сговора заключили контракты на сумму свыше 70 млн руб.

В сентябре 2022 года Челябинское УФАС признало компании виновными в нарушении закона о защите конкуренции. Юрлицам назначили штрафы на общую сумму 5,3 млн руб. Решение УФАС обжаловали ООО «Стройресурс» и ООО «Инструмент-Трейд». Также компании оспаривают в суде постановления о наложении штрафов.