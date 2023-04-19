Как правильно выбрать комфортное жилье, или почему покупатели предпочитают ЖК «Талисман»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Каждая семья рано или поздно задумывается об изменении своих жилищных условий Особенно это происходит, когда появляются дети либо пришло время самостоятельной жизни подростка, либо когда дети выросли, разъехались и площадь квартиры вдруг стала велика и обременительна как с точки зрения содержания, так и с точки зрения эксплуатации.

На что следует обратить внимание при выборе нового жилья?

Комфортное место для проживания – это не только квартира, это все, что создает твой быт. Место расположения дома, подходные и подъездные пути к нему, места общего пользования, жизнеобеспечивающая инфраструктура рядом с домом, а также наличие достаточного количества парковочных мест.

При строительстве жилых комплексов PAN City Group продумывает все вышеперечисленные факторы. Ведь как говорят клиенты застройщика: «В квартире ремонт ты с годами в силах сделать самостоятельно, а вот расширить парковку, сделать дизайнерский ремонт в холле дома, собрав деньги со всех жильцов, это почти нереально».

Как из всего многообразия новостроек выбрать «тот самый дом» и «ту самую квартиру», где будет комфортно жить, «вставать на ноги», растить детей и внуков?

Если изучить рынок недвижимости новостроек, можно увидеть, что у каждого жилого комплекса есть свои «особенности», которые могут повлиять на качество вашей жизни:

1. Как правило, в большинстве строящихся жилых комплексах города можно наблюдать катастрофическую нехватку машино-мест. Застройщики намеренно не делают на этом акцент, как будто это и вовсе не имеет значения при выборе квартиры.

Однако после того, как дом заселен, вопрос становится как никогда актуален, и люди вынуждены продавать квартиры в таких домах, понимая, что поиск места в округе отнимает время и нервы, а если посчастливилось его найти, то приходится идти с пакетами продуктов от машины до дома, а потом возникают переживания за сохранность своего автомобиля… Печальная история или горькая правда тех, кто своевременно не обратил внимание на этот момент?

В жилом комплексе «Талисман1» на улице КИМ, 45, от девелопера PAN City Group2 запроектировано 84 машино-места, 59 из которых находятся в подземном паркинге. Для клубного дома, где всего 160 квартир, это вполне просторный паркинг, оснащенный видеонаблюдением и бесключевым доступом. Это удобно, безопасно и комфортно! Почему не во всех жилых комплексах есть подземная парковка? Во-первых, это довольно затратная история для застройщика в плане работ. А во-вторых, наличие в стройке подземного паркинга увеличивает срок строительства объекта, что тоже для застройщиков невыгодно, ведь чем быстрее дом будет построен, тем быстрее застройщик раскроет счета эскроу.

На этой неделе покупатели ЖК «Талисман» поделились с нами своими ощущениями при покупке квартиры: «Когда-то купив квартиру в новостройке, не задумались о том, что на 200 квартир во дворе всего 22 места, ведь переезжали из хрущевки, где парковки как таковой тоже не было. Но когда все заселились, при плотном окружении домов и огороженном дворе нового дома с парковкой начались большие проблемы, жить стало некомфортно. Сейчас мы купили квартиру в ЖК «Талисман» и сразу оформили в ипотеку машино-место в подземном гараже».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

2. Вторая «особенность» в современных новостройках, которая может сказаться на качестве жизни – огромное количество квартир на этажах, что исключает какую-либо приватность и спокойное проживание, а также наличие в доме большого количества квартир компактных площадей.

Обращаете ли вы внимание на длинные коридоры с большим количеством квартир на этаже, когда создается ощущение общежития?

В ЖК «Талисман» есть приватная секция, в которой всего от двух до четырех квартир на этаже, в других секциях – от трех до десяти квартир, при этом, благодаря особенностям грамотного проектирования, для сохранения комфортного проживания пространство общего коридора разведено на две части, за счет чего обеспечивается приватность каждой.

Почему застройщики пренебрегают этим важным моментом? Создание малоквартирных секций предполагает дополнительные затраты по образованию отдельного холла, лифтов, лестничной клетки, а также ведет к уменьшению выхода площадей, которые застройщик мог бы продать и заработать на этом.

Что же касается мелкой нарезки квартир в доме, для застройщика это выгодно: их можно быстро и дорого продать. Но это явно снижает качество жизни проживающих, ведь зачастую данные квартиры покупают под сдачу в аренду, а арендаторы, как известно, менее трепетно относятся к сохранности мест общего пользования и поддержанию тишины, не дорожат добрососедскими отношениями. PAN City Group стремится строить свои квартиры для семей, а не для инвесторов. Поэтому ЖК «Талисман» имеет концепцию уютного семейного дома: в доме планировочные решения квартир ориентированы для личного проживания.

3. Не во всех строящихся жилых комплексах присутствует безбарьерная среда. Серьезно огорчить этот нюанс может любую маму с коляской или инклюзивного покупателя.

В ЖК «Талисман» застройщик предусмотрел входы на уровне земли. Безбарьерная среда – сейчас уже не мода, а неотъемлемая часть жилых комплексов класса «комфорт», каковым и является ЖК «Талисман». Это действительно очень удобно пожилым людям, родителям с маленькими детьми, инвалидам и велосипедистам. А дополнительный комфорт, безусловно, обеспечит наличие в холле дома вместительных кладовых и колясочной, где можно хранить велосипеды, коляски и санки, а также сезонные вещи, не загромождая балкон или прихожую в своей квартире.

ЖК «Талисман» имеет еще ряд отличительных особенностей, которые так важны для комфортной жизни. О них мы расскажем в следующем материале.

А пока, если вы ставите свой комфорт на первое место и желаете забронировать квартиру, то мы готовы предложить вам следующие варианты покупки:

• скидка при единовременной оплате, в том числе с использованием средств ипотеки по выгодной ставке от 5,4%3 – по семейной ипотеке, и по ипотеке с господдержкой – от 7,4%4 годовых;

• рассрочка до конца строительства с беспроцентным периодом5;

• также вы можете забронировать квартиру в ЖК «Талисман» до реализации своего вторичного жилья.

Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2, и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте https://talisman-dom.ru/ или через Приложение PAN в App Store и Play Market.

1 ЖК «Талисман» – многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. КИМ, 45. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте Единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/, а также на сайте https://talisman-dom.ru/. 2 PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект». 3Процентная ставка составляет от 5,4% при кредитовании в рамках льготной ипотечной госпрограммы для семей с детьми. Погашение кредита – аннуитетными платежами. Первоначальный взнос – не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Срок кредитования – до 25 лет. Сумма кредита – от 200 тыс. до 12 млн рублей. Валюта кредита – рубли РФ. Ставка повышается на 0,45% при отказе от личного страхования (страхование жизни, страхование от несчастного случая и болезни). При кредитовании в рамках Постановления Правительства РФ от 23.04.2020 №566 ставка составит от 7,4% при первоначальном взносе не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Ставка повышается на 1% при отказе от личного страхования (страхование жизни, страхование от несчастного случая и болезни). Сумма кредита – от 200 тыс. до 12 млн рублей. Погашение кредита – аннуитетными платежами. Срок кредитования – до 25 лет. Валюта кредита – рубли РФ. При кредитовании не в рамках программ Правительства РФ процентная ставка составляет от 10,4%, устанавливается для каждого клиента индивидуально в зависимости от риск-профиля клиента. Процентная ставка повышается на 2% при отказе от страхования жизни и здоровья от несчастного случая и болезни, на 1% – при покупке жилого дома, на 0,5% – при отказе заемщика от титульного страхования. Сумма кредита – от 500 тыс. до 10 млн рублей (для г. Перми и Пермского края), от 500 тыс. до 14 млн рублей (для г. Москвы и Московской обл., а также для VIP-клиентов). Первоначальный взнос – не менее 30% от стоимости приобретаемой квартиры. Погашение кредита – аннуитетными и дифференцированными платежами. Срок кредитования – до 25 лет. Валюта кредита – рубли РФ. Информация приведена по состоянию на 24.03.2023 и не является публичной офертой. «Клюква» – розничный бренд АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020 г. 4 При кредитовании в рамках Постановления Правительства РФ от 23.04.2020 №566 ставка составит от 7,4% при первоначальном взносе не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Ставка повышается на 1% при отказе от личного страхования (страхование жизни, страхование от несчастного случая и болезни). Сумма кредита – от 200 тыс. до 12 млн рублей. Погашение кредита – аннуитетными платежами. Срок кредитования – до 25 лет. Валюта кредита – рубли РФ. При кредитовании не в рамках программ Правительства РФ процентная ставка составляет от 10,4%, устанавливается для каждого клиента индивидуально в зависимости от риск-профиля клиента. Процентная ставка повышается на 2% при отказе от страхования жизни и здоровья от несчастного случая и болезни, на 1% – при покупке жилого дома, на 0,5% – при отказе заемщика от титульного страхования. Сумма кредита – от 500 тыс. до 10 млн рублей (для г. Перми и Пермского края), от 500 тыс. до 14 млн рублей (для г. Москвы и Московской обл., а также для VIP-клиентов). Первоначальный взнос – не менее 30% от стоимости приобретаемой квартиры. Погашение кредита – аннуитетными и дифференцированными платежами. Срок кредитования – до 25 лет. Валюта кредита – рубли РФ. Информация приведена по состоянию на 24.03.2023 и не является публичной офертой. «Клюква» – розничный бренд АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020 г. 5 Рассрочку предоставляет застройщик ООО СЗ «СИТИ Проект». Первоначальный взнос в размере 5% от стоимости квартиры оплачивается при подписании ДДУ. В 1, 2, 4, 5-й месяцы размер ежемесячного платежа составляет по 20 тыс. рублей, в 3-й и 6-й месяцы – по 5% от стоимости квартиры, с 7-го месяца размер ежемесячного платежа составляет по 30 тыс. рублей. Оставшаяся сумма оплачивается до 31.03.2024. Размер индексации на первые шесть месяцев рассрочки составляет 7% годовых на остаток суммы в месяц, и 9% годовых на остаток суммы в месяц – с 7-го месяца и до завершения срока рассрочки. Подробности – в отделе продаж по тел. (342) 207-17-07.

ООО СЗ "СИТИ Проект"