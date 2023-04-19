В Приморско-Ахтарске начали второй этап реконструкции набережной стоимостью 130 млн рублей

В Приморско-Ахтарске приступили ко второму этапу реконструкции набережной. Работы будут проводить сразу на нескольких участках. Стоимость проекта на условиях софинансирования с краевым бюджетом составляет 130 млн руб., сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Набережную реконструируют по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева. Работы на втором этапе проходят от ул. Пролетарской до ул. Горшковой. Сейчас строители демонтируют старое плиточное покрытие.

«Наша задача завершить обновление прогулочной зоны в течение 2,5 месяцев, чтобы минимизировать неудобства для жителей и гостей в курортный сезон. <…> Будет сделано 530 метров набережной»,— сказал мэр Приморско-Ахтарска Максим Бондаренко.

Третий этап реконструкции пройдет в следующем году от ул. Островского до яхт-клуба. Проект уже прошел все согласования и госэкспертизу. В итоге в городе планируют построить самую благоустроенную набережную на Азовском побережье длиной более 4,5 км.

Татьяна Ручкина

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