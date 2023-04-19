В Петербурге обсуждают возможность создания городского бюро бесплатной юридической помощи

В Законодательном собрании начали обсуждение возможности предоставления бесплатной юридической помощи петербуржцам. С соответствующим предложением выступил глава регионального ГУ Минюста Сергей Феоктистов во время доклада о работе управления.

«В настоящее время с правительством города прорабатывается возможность создания в Санкт-Петербурге государственного юридического бюро наряду с сохранением адвокатской палаты в числе участников системы бесплатной юридической помощи»,— приводит слова Феоктиста «Фонтанка». Планируется, что бюро будут базироваться в городских МФЦ.

При этом депутат от КПРФ Александр Рассудов поднял вопрос выплат для будущих сотрудников подобных бюро и их уровня квалификации. Спикер Александр Бельский отметил, что необходимо решить, у кого будут функции контроля бюро и во сколько это будет обходиться бюджету Петербурга.

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