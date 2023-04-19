Число долларовых миллионеров в Петербурге за десять лет сократилось на 38%

Число долларовых миллионеров в Москве и Санкт-Петербурге существенно сократилось за последние десять лет. Это следует из данных консалтинговой компании Henley & Partners, обратил внимание Forbes.

В столице России к 2022 году проживали 35,2 тыс. человек с состоянием более $1 млн. Из них были 250 с состоянием более $100 млн и 28 долларовых миллиардеров. Сокращение числа богатейших людей в Москве, на 44%, стало самым значительным в рейтинге. В то же время в Санкт-Петербурге проживают 6,9 тыс. долларовых миллионеров, среди которых 55 мультимиллионеров и семь миллиардеров. За десять лет количество богатейших людей сократилось на 38%.

Самым «миллионерским» городом мира остается Нью-Йорк. В нем проживают 340 тыс. человек с состоянием выше $1 млн, 724 с капиталом более $100 млн и 58 миллиардеров. Число состоятельных людей в городе выросло на 40%. На втором месте расположился Токио со снижением на 5% и Сан-Франциско с ростом на 68%. Интересно, что Сан-Франциско опережает по числу миллиардеров Нью-Йорк.

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