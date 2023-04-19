Пожарные машины передадут вузам для обучения добровольных дружин

В нижегородском заксобрании рекомендовали принять поправки, которые позволят безвозмездно передать вузам пожарные автомобили для обучения студентов по специальности «Пожарная безопасность». Для этого предполагается использовать исправные машины, которые не задействованы в работе областной противопожарной службы.

Как пояснили представители главного управления МЧС по Нижегородской области, по специальности обучают в двух высших заведениях, в ННГАСУ в прошлом году был создан Студенческий корпус спасателей. Более двадцати молодых людей из него уже сдали экзамены на спасателя и помогают пожарным в работе. Передавая студентам спецтехнику, в нижегородском управлении МЧС хотят стимулировать создание добровольческих пожарных команд, которые, например, могли бы выезжать на ликвидацию последствий ДТП.

Иван Сергеев