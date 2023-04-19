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Федора Телина оштрафовали за нарушение маркировки материала от иноагента

Судья Советского райсуда Уфы Юлия Егорова оштрафовала на 30 тыс. руб. бывшего юриста уфимского штаба Алексея Навального (сеть «Штабов Навального» признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Федора Телина (признан Минюстом РФ иностранным агентом) за нарушение маркировки сообщения (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Как указывается в опубликованном на сайте суда постановлении, господин Телин в январе текущего года опубликовал в своем Telegram-канале обращение обвиняемой в организации экстремистского сообщества Лилии Чанышевой, не упомянув, что является иноагентом.

Господин Телин намерен подать жалобу на решение суда. «Безусловно, никаким иноагентом я себя не считаю и эту плашку и впредь не намерен указывать»,— заявил он «Ъ-Уфа».

В сентябре 2021 года Федор Телин уехал из России. Сейчас он проживает в Вильнюсе.

Венера Хисамова

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