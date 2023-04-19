Мэрия заключила контракт с подрядчиком на достройку крематория

Администрация Перми заключила с ООО «РусРазвитие» контракт на достройку крематория на Восточном кладбище. Об этом на заседании комитета Пермской думы по городскому хозяйству сообщил начальник департамента дорог и благоустройства Дмитрий Мясоедов. Он уточнил, что документ был подписан 13 апреля. Господин Мясоедов напомнил, что контракт предусматривает выполнение первого этапа строительно-монтажных работ. Согласно графику, подрядчик должен завершить их к 31 января 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Строительство крематория на Восточном кладбище началось в 2013 году, однако так и не было завершено. Руководство города принимало противоположные решения о достройке ритуального комплекса: в разное время рассматривались предложения завершить проект за счет бюджетных средств либо за счет инвестора. В итоге в конце 2021 года было решено строить его на средства бюджета. Строительство разделили на два этапа. Первый этап предполагает завершение самого здания крематория, на втором планируется построить колумбарные стенки и благоустроить прилегающую территорию. В начале апреля мэрия подвела итоги конкурса на выполнение первого этапа работ. Признанная победителем пермская компания «РусРазвитие» предложила выполнить работы по начальной цене контракта — 472,06 млн руб.