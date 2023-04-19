Отгрузка продукции новороссийских промпредприятий увеличилась на 30%

В 2022 году объем отгрузки промышленной продукции предприятиями Новороссийска вырос почти на треть по сравнению с 2021 годом и составил 59,6 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько отметил, что в целом по региону объем отгрузки промышленной продукции собственного производства составил 464,2 млрд руб. Это на 11,6% больше, чем годом ранее. Значительная доля отгрузки приходится на предприятия Новороссийска.

По словам главы города Андрея Кравченко, налоговые поступления в бюджет региона от промпредприятий Новороссийска выросли в 1,4 раза. Сейчас в городе работают более 100 промпредприятий, в том числе 10 крупных.

«Перед нами стоят задачи по увеличению доли промышленности в экономике города с 11,3 до 14,2 процента до конца 2030 года. Будем держать ориентир на развитие внутреннего рынка и связей с дружественными странами»,— сказал Андрей Кравченко.

Татьяна Ручкина

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