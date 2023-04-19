Муниципалитет Ярославля поддержал льготную аренду земли за рубль в год

МУП «Дирекция парков» города Ярославля и ООО «Мегастрой» получили право на льготную аренду земельных участков у мэрии Ярославля. Стоимость аренды по 9 договорам для указанных структур составит 1 руб. в год. Решение о льготной аренде 19 апреля принял муниципалитет Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парк в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Парк в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

В мэрии Ярославля вводимую льготу назвали мерой поддержки собственного муниципального предприятия - МУП «Дирекция парков», в управлении которого находятся основные городские парки. Проблемы возникли в связи с переоценкой кадастровой стоимости земли.

«В связи с переоценкой у нас в 2023 году существенно выросла кадастровая стоимость и, соответственно, взлетела арендная плата. В общей сложности по девяти договорам в 2022 году арендная плата составляла 4 тыс. руб., а с 2023 года арендная плата стала составлять 17,5 млн руб. Данным решением мы позволим минимизировать затраты нашего муниципального предприятия»,— заявил на заседании муниципалитета председатель комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) мэрии Денис Пуговишников.

Поддержал подчиненного и мэр Ярославля Артем Молчанов, пояснивший, что предприятию попросту нечем платить существенно выросшую аренду.

«Этим решением, по сути, мы не допускаем убытки предприятий. Эти деньги не закладывались ни в бюджете, ни в экономике предприятия. Такое резкое увеличение кадастровой стоимости, приведшее к увеличению стоимости арендной платы, фактически ставить под вопрос, что мы дальше делаем с предприятием. Потому что в экономике предприятия этих денег нет»,— сказал Артем Молчанов.

Вместе с муниципальным предприятием льготу получит и ООО «Мегастрой», которое занимается благоустройством берега Которосли.

«Арендная плата в 2022 году у них составляла 86 руб. Они занимаются благоустройством береговой полосы реки Которосль в районе строительства IT-парка "Тензора" на Московском проспекте. Данный земельный участок им был предоставлен решением губернатора для благоустройства этой территории. Так как она попали под вид разрешенного использования "Парки культуры и отдыха", у них арендная плата с 86 руб. выросла до 460 тыс. за год. А фактически занимаются общественной нагрузкой»,— считает председатель КУМИ Денис Пуговишников.

Льготная аренда земельных участков для МУП «Дирекция парков» и ООО «Мегастрой» будет действовать только в 2023 году.

Андрей Иванов