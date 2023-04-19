На реконструкцию школы в Туймазах направят еще более 42 млн рублей

Администрация Туймазов по итогам конкурса заключила контракт на еще один этап реконструкции с надстройкой дополнительного этажа здания средней общеобразовательной школы №5 Туймазов с ООО «Башрегионстрой», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 45,96 млн руб. с дисконтом 7,48%, за 42,5 млн руб. Большую часть суммы профинансирует бюджет республики.

До 1 октября подрядчик должен завершить отделочные работы, провести слаботочные сети, наружные инженерные сети водоснабжения и канализации, охранную и пожарную сигнализацию, вентиляцию, фасадные работы, установить противопожарные двери в подвале.

В ноябре 2018 года администрация Туймазов заключила контракт на реконструкцию этой школы с ООО ГК «Прогресс» за 206,19 млн руб., в декабре 2020 года — с ООО «А-строй» за 165,3 млн руб. и в декабре 2021 года — с ООО «Башрегионстрой» за 193 млн руб.

ООО «Башрегионстрой» зарегистрировано в Уфе в декабре 2006 года. Владельцем строительной компании является Ирек Ахмадуллин. Уставный капитал ООО равен 10 тыс. руб. В 2021 году выручка составила 100,2 млн руб., чистая прибыль — 245 тыс. руб.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте