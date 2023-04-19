«Вора в законе» из Татарстана приговорили к десяти годам колонии в Иркутске

В Иркутске был осужден 52-летний «вор в законе» из Татарстана. Ему дали десять лет колонии особого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ), передает пресс-служба управления СКР по Иркутской области

Следствие считает, что осужденный с 1998 года занимая высшее положение в преступной иерархии, обладает непререкаемым авторитетом в уголовной среде, осуществляет руководство и управление лицами, входящими в преступную иерархию. При этом мужчина, будучи осужденным за убийство двух лиц и покушения на убийство, продолжал распространять свою идеологию в тюрьме и за ее пределами.

В рамках расследования следователи допросили свыше 100 свидетелей, провели следственные действия в разных регионах РФ и несколько судебных экспертиз.

"Ъ-Казань"