Главу Благовещенского района подозревают в использовании служебного автомобиля в личных целях

В отношении главы администрации Благовещенского района Олега Голова сотрудниками межрайонной прокуратуры возбуждено дело об административном правонарушении. Руководителя района подозревают в использовании служебного автомобиля Toyota land cruiser prado 150 вне рабочего времени и в личных целях (ст. 19.1 КоАП), сообщает telegram-канал «Футляр для курая». Нарушение данной статьи влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц от 300 до 500 руб.

По данным источника «Ъ-Уфа», знакомого с ситуацией, материалы дела в ближайшее время будут переданы на рассмотрение в мировой суд.

Карина Мамаева

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