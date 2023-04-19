Суд вернул уголовное дело экс-ректора ПГГПУ в прокуратуру

Свердловский суд Перми вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении бывшего ректора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) Андрея Колесникова. Об этом сообщает Properm.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Уголовное дело вернули для устранения препятствий его рассмотрения судом в связи с нарушениями, допущенными при составлении обвинительного заключения.

Свердловский районный суд рассматривает уголовное дело в отношении бывшего ректора Пермского гуманитарно-педагогического университета Андрея Колесникова, заведующего кафедрой методики преподавания иностранных языков Константина Безукладникова и совладелицы нескольких пермских компаний Анжелики Отрадновой. Как следует из информации с сайта суда, господин Колесников обвиняется в двух эпизодах неправомерного оборота денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ) и присвоении в группе лиц (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Господину Безукладникову инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, а также присвоение, а Анжелике Отрадновой — пособничество в совершении этих преступлений.

Подробнее об уголовном деле — в материале «Ъ-Прикамье» «Пермских ученых собрали в ОПГ».