В самарском зоопарке умер лев Цезарь

Умер лев Цезарь – один из старейших питомцев самарского зоопарка. Ему было 16 лет. Об этом сообщается на странице зоопарка в соцсетях.

«Цезарь был очень общительным, знал всех сотрудников в лицо, любил общаться с посетителями, а иногда даже особо отмечал экскурсионные группы… Ребята, да и взрослые, всегда им восхищались…»,– говорится в сообщении.

Фото: Самарский зоопарк

По информации зоопарка животное умерло из-за обострившихся с возрастом заболеваний. Ветеринары пытались помочь Цезарю, но не смогли его спасти.

Ранее ГБУ «Самарский зоологический парк» удалось получить лицензию Россельхознадзора, несмотря на опасения Счетной палаты региона, которая при проверке несколько месяцев назад обнаружила у организации нарушения. Проверяющие зафиксировали неэффективное расходование бюджетных денег, неучтенное имущество, нарушение условий содержания животных и т.д. Тогда Счетная палата сделала вывод, что зоопарк рискует остаться без лицензии в 2022 году.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Зоопарк в законе».

Георгий Портнов