Количество выданных автокредитов в Удмуртии выросло на 9,6% в марте

В марте жители Удмуртии взяли 981 кредит на покупку автомобиля, что на 9,6% больше показателя за прошлый месяц. Как сообщает пресс-служба НБКИ, республика оказалась на 19 месте среди 30 регионов-лидеров по динамике количества выданных автокредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В целом по России количество выданных автокредитов в марте составило 62,2 тыс. единиц, увеличившись на 18% по сравнению с февралем. «Рост выдачи автокредитов в прошлом месяце обусловлен возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также увеличением продаж в кредит машин с пробегом»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.