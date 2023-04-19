Тюменец заплатит 1 млн рублей за то, что его собака покусала ребенка в лифте

Ленинский районный суд Тюмени удовлетворил требование областной прокуратуры о взыскании 1 млн руб. с мужчины, чья собака укусила ребенка, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным прокуратуры, в январе этого года мужчина спускался в лифте многоквартирного дома с собакой породы американский стаффордширский терьер. Собака была без намордника и с ослабленным поводком. Во время поездки в лифте животное напало на двухлетнего мальчика. Ребенок десять дней провел в больнице, ему была проведена операция в отделении челюстно-лицевой и пластической хирургии.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Полина Хабарова

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