В Петербурге закрыли девять подпольных казино с оборотом более 10 млн рублей

Экономическая полиция Санкт-Петербурга пресекла работу сразу девяти подпольных казино на территории города, сообщила официальный представbтель МВД Ирина Волк. Месячный оборот заведений, по данным следствия, составлял 10 млн рублей.

«Полицейскими установлено, что злоумышленники арендовали несколько помещений в различных районах Санкт-Петербурга. Они приобрели игровое оборудование, подобрали персонал и обеспечили охрану. В ходе обысков по адресам проживания фигурантов, в девяти клубах и одном нежилом помещении изъято 82 игровых автомата и 214 компьютеров»,— сообщила Ирина Волк.

В местах обысков полиция также задержала 13 человек, все они сейчас проходят по уголовному делу о незаконных организации и проведении азартных игр (ст. 171.2 УК РФ) как свидетели. Троих отправили на время следствия в СИЗО, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция закрыла круглосуточное нелегальное казино в квартире ленинградской многоэтажки.

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