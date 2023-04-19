В Челябинской области возбудили дело на организатора ячейки запрещенной организации

Жителя Челябинской области подозревают в организации деятельности отделения запрещенной экстремистской религиозной организации «Свидетели Иеговы». В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ, сообщают в региональном управлении СК России.

По версии следствия, в течение прошлого года южноуралец занимался восстановлением работы запрещенной и ликвидированной экстремисткой организации «Свидетели Иеговы». Он вовлекал граждан в религиозное учение одном из населенных пунктов Челябинской области. В ходе организованных им собраний изучалась и обсуждалась литература, пропагандирующая превосходство одной религии над другой.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ региона, которые занимались оперативным сопровождением дела. Расследование продолжается. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.