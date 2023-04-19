В Тюмени сотрудника научного центра отправили в колонию за домогательства к девочке

Калининский районный суд Тюмени признал 35-летнего сотрудника одного из научных центров виновным в четырех эпизодах действий сексуального характера в отношении девушки, не достигшей 14-летненго возраста (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Установлено, что этот мужчина в ноябре 2019 года и в феврале 2020 года приставал к своей дальней родственнице, когда она гостила у своей бабушки. Во время разговора девочка присела на диван к подсудимому, который воспользовался ситуацией. «Девушка стеснялась рассказывать маме, а потом все-таки призналась и родительница с заявлением обратилась в следственный комитет»,— говорится в сообщении.

Мужчина признал свою вину. По приговору суда он на 14 лет отправится в колонию строгого режима. Кроме того, суд взыскал с осужденного 800 тыс. руб. морального вреда. Напомним, в прошлом году суд отправил под стражу тюменца, который приставал к маленькой девочке в торговом центре ТРЦ «Гудвин». Происходящее зафиксировали камеры наблюдения. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Диана Сунагатуллина

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